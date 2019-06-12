موسكو: اعتقال 400 شخص في تظاهرة ضد فساد الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تم اعتقال أكثر من 400 شخص، اليوم الأربعاء، وسط موسكو، في مسيرة سلمية، ضد الشرطة المتهمة "بالفساد"، ودعما للصحافي إيفان غولونوف، الذي أفرج عنه أمس الثلاثاء بعد أسبوع من اعتقاله، وفق ما أفادته منظمة "أو في دي إنفو" المتخصصة في رصد التوقيفات.

ونقل موقع "فرانس برس" أن أكثر من ألف شخص تجمعوا في وسط العاصمة الروسية.

وقد تحركت قوات شرطة مكافحة الشغب ضدّ التحرك، غير المرخص له، فيما كان المحتجون يهتفون "أنتم مجرمون" و"أوقفوا إرهاب الشرطة".

وقال صحافيون في فرانس برس، إنه تم توقيف العشرات من الأشخاص. ويأتي ذلك خلال يوم عيد وطني في روسيا.

(أ ب)

وقد عنّف عناصر شرطة المتظاهرين كلاميًا أثناء أخذهم إلى سياراتهم بالقول "عار عليكم، هذا يوم روسيا، يوم وطننا! هل نسيتم الدستور؟".

Advertisements

وتم توقيف أربعة صحافيين على الأقل، بينهم محرر في صحيفة "دير شبيغل" الألمانية.

والذي دعي إلى تظاهرة الأربعاء، من أجل الضغط لإطلاق سراح الصحافي إيفان غولونوف، الذي أوقف لاتهامه بالإتجار بالمخدرات ثم أطلق سراحه أمس الثلاثاء بشكل مفاجئ، وأسقطت التهم عنه.

وقال البعض إن إطلاق سراحه هو محاولة من الكرملين لوأد موجة الاحتجاج الجديدة.

(أ ب)

وقد طالب المحتجون بإصلاح في سلطات إنفاذ القانون التي يعتبرونها فاسدة، وإلى إطلاق سراح ضحايا تعسف الشرطة. ودعا البعض إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، منهم أوليغ سنتسوف.

وفي الليلة ما قبل التظاهرة، قال الكرملين إنها يمكن أن تتداخل مع احتفالات اليوم الوطني.