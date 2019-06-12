اغتيال صحافية في ثالث أخطر بلد للصحافة بالعالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تم اغتيال صحافية مكسيكية اسمها نورما سارابيا، أمس الثلاثاء، في جنوب شرق المكسيك، ليرتفع عدد الصحافيين الذين قتلوا في هذا البلد إلى 6، منذ بداية 2019، كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وتقول المعلومات الأولية المتاحة أن نورما سارابيا تعرضت لهجوم، شنه مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية، بالقرب من منزلها في مدينة هويمانغيلو، وتمكن مهاجماها من الفرار.

وعملن نورما سارابيا كمراسلة لصحيفة "تاباسكو هوي" منذ 15 عاما، وتعمل منذ بعض الوقت مع وسائل إعلام محلية أخرى، كما ذكرت الصحيفة.

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وتعتبر المكسيك ثالث أخطر بلد في العالم للصحافة، بعد سوريا وأفغانستان، حيث قتل أكثر من 100 صحافي منذ عام 2000، وفق بيانات نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.

وقد قُتل في العام الماضي عشرة صحافيين في مختلف أنحاء البلاد. وما زالت الأغلبية الساحقة لهذه الجرائم بلا عقاب.

وقُتل صحافي في ساحل البحر الكاريبي المكسيكي، في أيار/ مايو. وتم العثور على جثة فرانشيسكو روميرو دياز، الذي كان يستفيد من منظومة الحماية المخصصة للصحافيين ويعمل لوسائل الإعلام المحلية، في منتجع بلايا ديل كارمن الساحلي.