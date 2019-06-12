نائب أمريكي: علينا دعم السعودية ضد الحوثيين

قال عضو الكونجرس الأمريكي بريد شيرمان، إن الولايات المتحدة يجب أن تتدخل الآن لدعم السعودية ضد تهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأضاف شيرمان، في جلسة عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي حول تحديد ماهية الطوارئ التي تسمح للحكومة الأمريكية ببيع أسلحة لأطراف أجنبية، إن "تهديدات الحوثيين أصبحت مستمرة وهناك ضرورة للتدخل".

وأكد شيرمان أن "السعودية حليف قوى للولايات المتحدة الأمريكية ويجب دعمها في حربها ضد الإرهاب.

وأشار شيرمان، إلى أن التهديدات الإيرانيه أصبحت متزامنة وعن طريق وسطاء في المنطقة مثل الحوثيين، وهو ما ينبغي على الولايات المتحدة التحرك لمنعه".





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وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية استهدف، الأربعاء، مطار أبها جنوبي السعودية، ما أسفر عن إصابة 26 شخصا، في هجوم إرهابي أدانته دول العالم.

واعتبر التحالف العربي لدعم الشرعية أن الهجوم بموجب القانون الدولي الإنساني، يرقى إلى جريمة حرب لاستهداف المدنيين بطريقة ممنهجة، وذلك بعد اعتراف المليشيا بمسؤوليتها عن الهجوم.

وأكد التحالف، أن الهجوم يثبت أيضا حصول هذه المليشيا الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني في دعم الإرهاب العابر للحدود وممارسته، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).





وشدد التحالف على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه المليشيا الإرهابية، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين.

وتابع: "ستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".