السلمي: استهداف مليشيا الحوثي مطار أبها "جريمة حرب"

وصف رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قِبل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بـ"جريمة حرب".



وطالب رئيس البرلمان العربي، الأربعاء، في بيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

ودعا إلى ملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواء كانوا دولاً أو جماعات، وعلى وجه الخصوص إلزام إيران بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من قبلها.

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وأكد السلمي وقوف البرلمان العربي ودعمه التام للمملكة العربية السعودية وما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، متمنياً الشفاء للمصابين.

وفي وقت لاحق اليوم الأربعاء، أعلن التحالف العربي في اليمن إصابة 26 شخصا جراء سقوط مقذوف حوثي في هجوم إرهابي على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن مقذوفا معاديا (حوثيا) سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح أن سقوط المقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان.