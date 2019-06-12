عضو بالكونجرس: ندعم السعودية والإمارات ضد تهديدات إيران

قال مايكل ماكول، عضو الكونجرس الأمريكي، إن الولايات المتحدة تدعم السعودية والإمارات في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الإيرانية.

وأضاف ماكول في جلسة عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي، الأربعاء، حول تحديد ماهية الطوارئ التي تسمح لواشنطن ببيع أسلحة لأطراف أجنبية، هناك تهديد غير مسبوق وغير مبرر من جانب إيران ضد ناقلات النفط السعودية والإماراتي في الخليج العربي.

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ورغم تأكيد نتائج التحقيقات الأولية في الهجوم على 4 سفن تجارية قرب المياه الإقليمية للإمارات في 12 مايو/أيار 2019، ضلوع دولة وراء الهجوم دون الإشارة بصورة مباشرة إليها، إلا أن المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، كشف أن إيران هي من تقف وراء الهجوم.

وتابع أن إيران تدعم الحوثيين الذين يستهدفون من آن لآخر المملكة العربية السعودية، وهو أمر غير مقبول، وسوف تساند الولايات المتحدة الرياض في دفاعها عن نفسها ضد الإرهاب.

وفي وقت سابق، الأربعاء، استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية مطار أبها جنوبي السعودية بمقذوف، مما أدى إلى إصابة 26 شخصا.

وقال التحالف العربي في اليمن إن قائمة المصابين تشمل مسافرين من جنسيات مختلفة من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان.