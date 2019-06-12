انت الان تتابع البحث عن 111 مهاجرا في البحر المتوسط بين المغرب واسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

يجرى البحث عن زورقين يقلان بالاجمال 111 مهاجرا افريقيا، منذ الثلاثاء بين المغرب وإسبانيا، كما اعلن رجال انقاذ اسبان.

وقال متحدث باسم الجهاز الاسباني للانقاذ البحري "نواصل البحث عن زورقين يقل أحدهما 53 شخصا والآخر 58 وجميعهم من جنوب الصحراء".

واوضح ان حالة التأهب التي أطلقتها منظمة كاميناندو فرونتيراس (الحدود السائرة) غير الحكومية "قد اعلنت في الساعة 10:40 (8:40 ت غ من صباح الثلاثاء".

وتشارك في عمليات البحث طائرة عسكرية إسبانية وزورق بحث وطائرة هليكوبتر ورجال إنقاذ إسبان وسفينة دورية للحرس المدني الإسباني وسفينة دورية في الجيش المغربي.

وقال المتحدث باسم رجال الانقاذ ان "الصعوبة هي الطقس السيئ" في هذا الجزء من البحر المتوسط الذي يسمى بحر ألبوران.

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وتؤكد الناشطة في كاميناندو فرونتيراس، هيلينا مالينو، التي تقول إنها تلقت تحذيرات من أسر المهاجرين، إن أربع نساء وطفلا واحدا موجودون على متن القارب الذي ينقل 53 شخصا.

ومنذ بداية السنة، وصل ما لا يقل عن 8,056 مهاجرا عن طريق البحر إلى إسبانيا، على متن 286 زورقا، كما يفيد تقرير اصدرته في الثاني من حزيران/يونيو وزارة الداخلية الإسبانية (أقل بنسبة 6.6% عن 2018 خلال الفترة نفسها).

وعبر كامل البحر المتوسط، لقي 543 مهاجرا مصرعهم أو اختفوا منذ كانون الثاني/يناير، منهم 166 لدى مرورهم على الطريق الغربي نحو إسبانيا، كما ذكر موقع المنظمة الدولية للهجرة على الانترنت.

وفي كل انحاء المتوسط، لقي 2,299 مهاجرا حتفهم العام الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى القارة الأوروبية، في مقابل 3,139 في 2017.