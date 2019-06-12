الان تتابع أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف كيانا وفردين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أعلن موقع الخزانة الأمريكية على الإنترنت، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على إيران. وقالت الوزارة، إن العقوبات الجديدة المتعلقة بإيران تستهدف كيانا وفردين.

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