جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، إنه وقع انفجار في حقل غاز مشترك بين إيران وقطر في الخليج.

وأعلنت وكالة فارس الإيرانية، أن الحريق في الحقل النفطي المشترك مع قطر “بارس” ما يزال مشتعلًا، لافتة إلى أن سبب اندلاع الحريق تسرب غاز.