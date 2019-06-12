الان تتابع الإمارات: استهداف مطار أبها دليل على توجهات الحوثي العدائية لتقويض أمن المنطقة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي، بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأسفر عن إصابة 26 شخصًا من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح.
واستنكرت الإمارات بشدة هذا العمل الإجرامي، واعتبرته دليلًا جديدًا على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمنها واستقرارها، ودعمها جميع الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأضاف البيان، أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة يعد تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات: استهداف مطار أبها دليل على توجهات الحوثي العدائية لتقويض أمن المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.