شكرا لقرائتكم خبر عن 35 قتيلاً بهجوم إرهابي في مالي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (باماكو)أعلنت حكومة مالي في بيان اليوم (الأربعاء) أن حصيلة قتلى المجزرة التي وقعت الأحد في قرية بوسط مالي استقرت في نهاية المطاف عند 35 قتيلاً، بينهم 24 طفلاً، بعد حصيلة سابقة تحدثت عن مئة قتيل.
من جهة أخرى، اعتُقل ستة أشخاص نتيجة عمليات تفتيش روتينية، أوقفت اثنين منهم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، بحسب ما ذكرته الحكومة التي لم تقدم مزيداً من التفاصيل.
من جهة أخرى قتل ثلاثة مدنيين بينهم فتى في منطقة تومبوكتو، السبت الماضي، برصاص فرنسي استهدف سيارتهم بعد الاشتباه بها، وفق ما أفادته اليوم قيادة الاركان الفرنسية في بيان.
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