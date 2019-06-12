شكرا لقرائتكم انفجار منصة نفط إيرانية قطرية في الخليج العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارا وقع في منصة نفط مشتركة بين إيران وقطر أدى إلى حرائق في منشآت في حقل "بارس الجنوبي"، الأربعاء، دون أن تتضح ملابسات الحادث.

وأفادت وكالة "فارس"، نقلا عن هيئة إدارة الأزمة في منطقة عسلوية، أن الحريق لا يزال مستمرا في المنصة رقم 9 رغم الجهود المبذولة لإطفائه.

وذكرت الوكالة أن تسربا للغاز في منصة بحرية في حقل بارس الجنوبي الغازي الإيراني المشترك مع قطر والواقع بالخليج أدى إلى اندلاع الحريق.

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وقال بهرام دشتي نجاد مدير الهيئة لوكالة "فارس"، إن الحريق اندلع حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي في المنصة 9 في حقل بارس الجنوبي، على بعد 100 كلم من عسلوية.

وأكد أن 14 عاملا تم إخلاؤهم من المكان خلال عملية إجلاء طارئة، وقال إنه في الوقت الحالي تمت السيطرة على 90% من الحرائق ونسعى لإطفاء الباقي.

وامتد الحريق المستمر منذ ساعات إلى المنصات رقم 6 و7 و8 بحقل بارس الجنوبي أكبر حقل غاز بالعالم، حيث تم تعليق عمليات استخراج الغاز من هذه المنصة في الدقائق الأولى من الحادث، بحسب فارس.

وقالت الوكالة إن سفن الإطفاء تعمل على تبريد المنصة تحسبا لحوادث طارئة، فيما تشير التقارير إلى عدم وقوع إصابات.