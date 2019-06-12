شكرا لقرائتكم أميركا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال موقع الخزانة الأميركية على الإنترنت، إن واشنطن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف كياناً وفردين.

وبعد تأجيل دام أسبوعين، قامت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، بفرض عقوبات إضافية قاسية على قطاع البتروكيماويات الإيراني، مستهدفة أكبر شركة إيرانية قابضة وأكثرها ربحاً، بسبب دعمها لشركة هندسية إيرانية تابعة للحرس الثوري.

Advertisements

وطالت العقوبات 39 شركة تابعة لمجموعة "الخليج الفارسي للبتروكيماويات" موجودة في إيران وخارجها، وهي تنتج 50% من صادرات إيران للبتروكيماويات.

وقال وزير الخزانة ستيفين مانوشين في بيان وزارته عن العقوبات: "باستهداف هذه الشبكة نعتزم حرمان التمويل لقطاع البتروكيماويات الأساسي الذي يقدم الدعم للحرس الثوري. هذه العقوبات هي تحذير بأننا سنواصل استهداف الشركات التي توفر شريانا ماليا للحرس الثوري".

فيما ردت إيران، السبت، بالقول إن العقوبات الأميركية الجديدة بحقها تجعل الحديث عن استئناف المحادثات "فارغاً".