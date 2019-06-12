شكرا لقرائتكم الإرياني: استهداف أبها نُفّذ بإشراف خبراء إيرانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذّر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الأربعاء، من خطورة المشروع الإيراني في اليمن ومساعية لتحويل الأراضي اليمنية إلى ساحة لتنفيذ أجندة إيران التخريبية، ومنصةً لاستهداف دول الجوار وتهديد مصادر الطاقة وممرات التجارة الدولية وإقلاق الأمن والسلم الدوليين.

واعتبر الإرياني في تصريح صحافي، استهداف ‎ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران لمطار #أبها المدني، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين بينهم يمنيون، "تصعيداً خطيراً"، وقال إنه "يشير إلى مستوى الدعم الإيراني للميليشيا الانقلابية، واتخاذها كأداة لتنفيذ أجندتها ورغباتها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاولة تخفيف الضغوط الدولية عليها".

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وأكد أن الهجوم الصاروخي على #مطار_أبها تم تنفيذه بإشراف خبراء إيرانيين.

‏وأضاف المسؤول اليمني، أن "الاستهداف الإرهابي لمطار أبها بصاروخ كروز يؤكد استمرار نظام طهران في تزويد الميليشيا الحوثية بالصواريخ الباليستية والأسلحة النوعية، وانتهاجها سياسة تصعيد الصراع بالمنطقة في تحدّ سافر لدعوات وجهود التهدئة دون اكتراث للمخاطر المترتبة على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع".

ودعا وزير الإعلام اليمني إلى "إدانة هذا الهجوم الإرهابي وإدراك خطورة مساعي نظام ‎إيران وأدواته المتمثلة في الميليشيا الحوثية"، وفق تعبيره.