جهود امريكية لإيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

قالت الكاتبة الأمريكية ريبيكا كيل في مقالا مطول لها نشرته “ذا هيل” أن أعضاء مجلس الشيوخ يكثفون جهودهم لمنع مبيعات الأسلحة الطارئة من قبل الرئيس ترامب إلى المملكة السعودية وغيرها من حلفاء الخليج، حيث يسعى المشرعون إلى الرد على استخدام ترامب للصلاحيات التنفيذية قبل تسليم الأسلحة إلى الرياض وبعد أن غازل بإعلان حالة طوارئ أخرى.

وكان قدم أعضاء مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الماضي ، قدموا 22 قرارًا – قرار واحد لكل عملية بيع – من شأنها أن تمنع الصفقات ، وهي خطوة غير مسبوقة من الكونغرس عقب موافقة البيت الأبيض على مبيعات الأسلحة الطارئة.

وتابعت الكاتبة: في أواخر الشهر الماضي ، أخطرت إدارة ترامب الكونجرس بأنها كانت تستخدم بندًا نادراً ما يستخدم في القانون الذي يحكم مبيعات الأسلحة لدفع الصفقات المتوقفة منذ وقت طويل مع المملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة بقيمة 8.1 مليار دولار.

يسمح بند من قانون مراقبة تصدير الأسلحة بأن تتم هذه المبيعات على الفور دون فترة مراجعة للكونجرس مدتها 30 يومًا في الحالات التي تعتبر حالة طوارئ.

واستعرضت “ريبيكا” بعض أنواع الأسلحة التي حصلت عليها السعودية وتشمل المبيعات دعم الطائرات المقاتلة من طراز F-15 ، والذخائر الموجهة بدقة من طراز Paveway ، ودعم صيانة الطائرات ، وقذائف الهاون ، ومحركات الطائرات من طراز F-15 ، والدعم اللوجستي ودعم طائرات التجسس السعودية.

بالإضافة إلى ذلك ، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة ، سيتم تصنيع القنابل الذكية التي تصنعها شركة ريثيون في المملكة العربية السعودية – مما يثير مخاوف من أن القيام بذلك قد يمنح السعوديين الوصول إلى التكنولوجيا لإنتاج نسختهم الخاصة من القنابل.

بالنسبة للإمارات العربية المتحدة ، تشمل المبيعات معدات طائرات الهليكوبتر ، وصواريخ موجهة بالليزر ، وصواريخ مضادة للدبابات ، وقنابل Paveway الذكية ، ودعم صواريخ مافريك ، وطائرات بدون طيار ، وبنادق عيار 50 ، وصواريخ باتريوت ، وتدريب قوات مشاة البحرية الأمريكية للحرس الرئاسي والإماراتي -16 أجزاء المحرك.

كما تم اعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة لتزويد الأردن ببعض القنابل المرصوفة.

وأوضحت كيل أن المشرعون تسودهم مخاوف بشأن خسائر أرواح المدنيين في الحرب التي تقودها المملكة على اليمن وأن أعضاء مجلس الشيوخ في جعبتهم الآن ما يكفي من الدعم لإصدار جميع القرارات الـ 22 قراراً.

وأكدت الكاتبة أنه لا تزال الجهود المبذولة لمنع المبيعات تواجه العديد من العقبات في الكابيتول هيل، منها صعوبة الحصول على الأصوات المطلوبة.

وكشفت ريبيكا أن أحد موظفي مجلس الشيوخ أخبر الصحيفة أن قرارًا من البرلمان لن يكون على الأرجح حتى يتم استدعاء الإجراءات في قاعة المجلس، إذا حكم البرلماني لصالحهم ، سيحتاج المؤيدون إلى أغلبية بسيطة لإرسال القرارات إلى المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

سيحتاجون لاحقًا إلى 67 صوتًا على الأقل لتجاوز الفيتو المحتمل من ترامب، يمتلك الجمهوريون أغلبية 53-47 في مجلس الشيوخ،” لدينا بالفعل ثلاثة جمهوريين كراعيين مشاركين. هناك شخص آخر يفكر في ذلك. هذا من شأنه أن يمنحنا 51 صوتًا، “ضد الفيتو ، هذه قصة أخرى.”