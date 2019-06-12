"إنجليزى دا يا مرسى؟".. سؤال الترجمة عقبة امتحان اللغة الأجنبية فى الثانوية العامة.. بكاء وإغماء بين طلاب المدارس الحكومية

محمود طه حسين وسيد الخلفاوى - تصوير عمرو مصطفى - خالد كامل

كعادته، شكل امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة حجر عثرة أمام طلاب المدارس الحكومية الذين شكوا صعوبة الامتحان ككل عام، بينما رأى طلاب المدارس التجريبية واللغات أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط فيما عدا بعض الأسئلة الصعبة فى جزئية الترجمة.

أكد عدد من طلبة وطالبات الثانوية العامة، على أن امتحان اللغة الإنجليزية، الذى انتهوا من أدائه منذ قيل، كان متوسطا ولم يواجهوا مشاكل إلا فى سؤال الترجمة لوجود بعض الكلمات الصعبة وباقى الامتحان كان فى المتناول.

وقال أحد الطلبة...