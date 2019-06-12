"أنصار الله": إغلاق دول العدوان لمطار صنعاء يجعل مطاراتها بمرمى النيران

لفت المتحدث باسم جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) ​محمد عبد السلام​، إلى أنّ "للعام الخامس وإغلاق مطار ​صنعاء​ ورفض الحل السياسي والخيار السلمي يحتّم على شبعنا ​اليمن​ي الدفاع عن نفسه".

وركّز على أنّه "وجب إفهام دول العدوان بأنّ مطاراتها في مرمى النيران، وأنّ إغلاقها أو إصابتها بشلل تام هو أقرب الطرق لفكّ الحصار عن مطار صنعاء".

وكانت قد أعلن المتحدث باسم ​التحالف العربي​ في اليمن، العقيد تركي المالكي، أنّ "مقذوفًا معاديًّا "حوثيًّا سقط بصالة القدوم في مطار أبها الدولي"، موضحًا أنّ "سقوط الصاروخ أدّى إلى إصابة 26 شخصًا مدنيًّا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، وتمّ نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقّي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار".

كما كانت قد أعلنت "أنصار الله"، في وقت سابق اليوم، أنّ "القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخًا من نوع "كروز" على مطار أبها في عسير".