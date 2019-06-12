سفارة أميركا بالسعودية: ندين بأشد العبارات الهجوم الحوثي على مطار أبها

أعلنت ​السفارة الأميركية​ في ​السعودية​، "أنّنا نيابة عن السفير ​جون أبي زيد​ وجميع منسوبي البعثة الأميركية في السعودية، ندين بأشدّ العبارات الممكنة الهجوم "الحوثي" على مطار أبها، واستهداف المدنيين الأبرياء". وأعربت عن "خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

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