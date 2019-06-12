أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عبر موقعها على الانترنت عن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.
وكانت اعلنت وزارة الخزانة الأميركية في السابع من الشهر الحالي عن " فرض عقوبات جديدة على إيران "، موضحةً أن " العقوبات الجديدة تستهدف شركات إيرانية للبتروكيماويات وذلك بسبب ضلوعها في تمويل أنشطة الحرس الثوري الإيراني ".
ولفتت الوزارة الى أن " العقوبات الأميركية تستهدف 39 شركة بتروكيماويات تابعة لإيران إضافة لوكلاء لها في دول أجنبية ".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخزانة الأميركية تعلن عن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.