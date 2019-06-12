وزارة الخزانة الأميركية تعلن عن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

أعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية​ عبر موقعها على الانترنت عن فرض ​عقوبات​ جديدة مرتبطة ب​إيران​.

وكانت اعلنت وزارة الخزانة الأميركية في السابع من الشهر الحالي عن " فرض عقوبات جديدة على إيران "، موضحةً أن " العقوبات الجديدة تستهدف شركات إيرانية للبتروكيماويات وذلك بسبب ضلوعها في تمويل أنشطة الحرس الثوري الإيراني ".

ولفتت الوزارة الى أن " العقوبات الأميركية تستهدف 39 شركة بتروكيماويات تابعة لإيران إضافة لوكلاء لها في دول أجنبية ".