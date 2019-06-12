سانا: ضبط كميات كبيرة من مادة الـ"سي فور" والعبوات الناسفة في بيت جن بريف دمشق

أعلنت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا" أنّ "خلال استكمال أعمال تمشيط المناطق الّتي حرّرها ​الجيش السوري​ من ​الإرهاب​، ضبطت الجهات المختصّة أطنانًا من مادتي الـ"سي-فور" والـ"تي إن تي" وعددًا كبيرًا من العبوات الناسفة من مخلّفات الإرهابيين في منطقة ​بيت جن​ في ​ريف دمشق​ الجنوبي الغربي".

ولفتت إلى أنّ "المضبوطات كانت مخبأة تحت الأرض إلى الشرق من مرصد جبل الشيخ المحتل"، مبيّنةً أنّ "الإرهابيين قاموا بوضع المفخّخات المحشوّة بمادّة الـ"سي فور" في عبوات بلاستيكية وغلفوها بأوراق القصدير ليسهل تهريبها وتفجيرها في المناطق السكنية الآمنة".