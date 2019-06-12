الرئيس الجديد لكازاخستان يؤدي اليمين الدستورية

أدى قاسم جومارت توكاييف اليوم اليمين الدستورية رئيسا ل​كازاخستان​، هو ثاني رئيس منتخب في تاريخ هذا البلد، وتعهد توكاييف الذي اختاره سلفه الرئيس ​نور سلطان نزارباييف​ بأن يكون شعار رئاسته "آراء مختلفة أمة متحدة" وذلك خلال مراسم في العاصمة نور-سلطان.

وقال توكاييف :"أقسم أن أقوم بخدمة شعب كازاخستان بأمانة، والتقيد بالدستور وقوانين جمهورية كازاخستان وحريات المواطنين وتنفيذ المهام العليا الموكلة لي بضمير".

وأعلن نزارباييف في آذار تنحيه عن الرئاسة وعين توكاييف رئيسا بالوكالة في خطوة أثارت صدمة الكازاخستانيين الذين حكمهم منذ الحقبة السوفياتية.