المفوضية الأوروبية: على بريطانيا دفع مستحقاتها المالية حتى بحال "بريكست" بدون اتفاق

ذكّرت المفوضية الأوروبية، بريطانيا بأنّ عليها "دفع مستحقّاتها الماليّة حتّى في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق"، وهو أحد "الشروط المسبقة" لفتح مفاوضات حول اتفاق تجاري في المستقبل بين الجانبين.
وأكّدت في بيان، أنّ "على لندن ضمان احترام الإلتزامات الماليّة الّتي قطعتها بريطانيا بصفتها دولة عضو"، موضحةً أنّ "هذا السيناريو يبقى في الواقع نتيجة محتملة" في 31 تشرين الأول، الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان وزير الخارجية البريطانية الأسابق بوريس جونسون، وهو المرشّح الأوفر حظًّا لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قد هدّد بعدم دفع الفاتورة المستحقّة للاتحاد، وهي التسوية المنصوص عليها في اتفاق الطلاق، ما لم يوافق الاتحاد الأوروبي على شروط أفضل لخروج بلاده.
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