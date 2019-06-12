رئيس وزراء اليابان يزور طهران بمهمة خفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة

زار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، طهران اليوم في مهمة دبلوماسية حساسة يأمل خلالها العمل على خفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة.
وآبي الذي وصل الى مطار مهر اباد في وسط طهران صباح اليوم، بات أول رئيس حكومة ياباني يزور الجمهورية الاسلامية منذ الثورة التي أسقطت الشاه في عام 1979. وسيلتقي بعد الظهر الرئيس الايراني حسن روحاني وصباح الخميس المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي. وأعرب عن أمله في "تبادل صريح لوجهات النظر"
وكان آبي أعلن في مؤتمر صحافي قبل مغادرته طوكيو ان "وسط قلق بسبب التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط الذي يتركز عليه اهتمام المجتمع الدولي، تأمل اليابان أن تفعل ما بوسعها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة".
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