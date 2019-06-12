"سانا": وصول عشرات الأسر من المحتجزين السوريين بمخيم الركبان إلى ممر جليغم

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا" أنّ "عشرات الأسر من المهجرين وصلوا إلى ممر جليغم قادمين من مخيم الركبان في البادية السورية، حيث كانت تحتجزهم ​القوات الأميركية​، لنقلهم إلى مناطقهم المحرّرة من ​الإرهاب​".

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