خارجية الإمارات: استهداف مطار أبها دليل على توجهات الحوثي لتقويض أمن المنطقة

دانت وزارة الخارجية الإماراتية بشدّة "الهجوم الإرهابي "الحوثي" بمقذوف عسكري، الّذي استهدف مطار أبها الدولي جنوب السعودية، وأدّى إلى إصابة العديد من المدنيين"، مركّزةً على أنّه "دليل جديد على التوجّهات "الحوثيّة" العدائيّة والإرهابيّة والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".
وجدّدت في بيان، "تضامن الإمارات الكامل مع السعودية ووقوفها مع الرياض في صفّ واحد ضدّ كلّ تهديد لأمن السعودية واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافّة في مواجهة التطرف والإرهاب "الحوثي"، ووقوفها إلى جانبها في كلّ ما تتّخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".
وأكّدت الخارجية أنّ "أمن الإمارات وأمن السعودية كلّ لا يتجزّأ، وأنّ أيّ تهديد أو خطر يواجه السعودية تعتبره الإمارات تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".
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