مقتل 12 شخصا وإصابة 11 آخرين في حادث سير جنوبي القاهرة

أفادت معلومات صحفية عن "مقتل 12 شخصا وإصابة 11 آخرين في حادث سير على طريق الأوتوستراد جنوبي القاهرة بين حافلة صغيرة وسيارة".
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