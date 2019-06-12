مقتل 12 شخصا وإصابة 11 آخرين في حادث سير جنوبي القاهرة

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "مقتل 12 شخصا وإصابة 11 آخرين في ​حادث سير​ على طريق الأوتوستراد جنوبي ​القاهرة​ بين ​حافلة​ صغيرة و​سيارة​".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.