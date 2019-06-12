خارجية الأردن: نساند السعودية بما تتخذه للحفاظ على أمنها والتصدي للإرهاب

دانت وزارة الخارجية الأردنية بأشدّ العبارات "الهجوم الإرهابي الّذي استهدف مطار أبها الدولي في السعودية من قِبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وأدّى إلى إصابة 26 شخصًا".
وشدّدت في بيان، على أنّ "أيّ استهداف لأمن السعودية هو استهداف لأمن المنطقة، وأنّ الأردن تساند الأشقاء في السعودية في كلّ ما يتّخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدّي للإرهاب بكلّ صوره وأشكاله"، مركّزةً على أنّ "أمن السعودية وأمن الأردن واحد".
وأكّدت الخارجية "تضامن الأردن الكامل مع الأشقاء في السعودية، وثقتها بقدرتهم على حماية أمنهم واستقرارهم".
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