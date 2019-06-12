رئيس البرلمان العربي دعا لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية: استهداف مطار أبها جريمة حرب

أكّد رئيس ​البرلمان العربي​ مشعل السلمي، أنّ "العمل الإرهابي الجبان الّذي استهدف اليوم مطار أبها الدولي في ​السعودية​ من قِبل جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) الإنقلابية، والّذي أدّى إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء من جنسيّات متعدّدة بينهم نساء وأطفال، يُعدّ جريمة حرب".

وشدّد في بيان، على "أنّه يُدين ويستنكر بشدّة هذا العمل الإرهابي الجبان، ويطالب ​الأمم المتحدة​ و​مجلس الأمن الدولي​ بموقف حازم وفوري بتصنيف "أنصار الله" كجماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرّر للمنشآت المدنيّة والحيويّة في السعودية ب​الصواريخ​ البالستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءً كانوا دولاً أو جماعات، وعلى وجه الخصوص إلزام ​إيران​ بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الّذي يحظر توريد الأسلحة لـ"أنصار الله".

ولفت السلمي إلى "وقوف البرلمان العربي ودعمه التام للسعودية وما تتّخذه من إجراءات للتصدّي لكلّ ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها"، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.