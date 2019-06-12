الحريري: علاقتي بالرئيس عون ودية وهمنا تحقيق نتائج عملية بما فيه مصلحة المواطن

أكّد رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في تصريح له بعد لقائه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في ​قصر بعبدا​، "أنّنا نمرّ بمرحلة اقتصادية صعبة والمطلوب "شدشدة" الأمور، وبالنسبة لنا يهمّنا أن نقوم بالإنجازات"، منوّهًا إلى "أنّنا رأينا أنّ الكلام في الإعلام يجب أنّ يتوقّف ونتمنّى من وسائل الإعلام مساعدتنا".

وركّز على أنّ "جميعنا في الحكومة أنجزنا موازنة تاريخية، واليوم كان هناك حديث جانبي مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ للإسراع بانجاز ​الموازنة​ في المجلس"، موضحًا أنّ "الاجتماع اليوم إيجابي ولا يوجد خلافات حول ​التعيينات​، والأسبوع المقبل سيكون هناك جلسة للحكومة. ما يهمّني انا والرئيس عون هو النتائج". وبيّن أنّ "علاقتي بالرئيس عون وديّة، وعندما نلتقي دائمًا يكون هناك انفراج، وهمّنا الأكبر تحقيق نتائج عمليّة وملموسة بما فيه مصلحة المواطن".

وشدّد على أنّ "المشكلة ليست في ​التسوية الرئاسية​ بل في انّ البلد كلّه "فلتان على بعضه"، ونحن أنجزنا الكثير وعلينا استكمال العمل بدل الخلافات"، مشيرًا إلى "أنّنا في مرحلة دقيقة وكلامي بالأمس منطلقه بأنّ "البلد أين؟" الكلام لا يُكافح ​الفساد​ ولا يأتي بالإصلاحات". وأكّد أنّ "لا أحد يريد التدخّل في ​القضاء​، والإصلاح يجب ان يكون على الجميع والمقاربة الّتي نقوم بها هي حتّى تكون ميزانًا لقياس الجميع عليه بالتساوي".

ولفت الحريري إلى أنّ "كلّ الإصلاحات يجب أن تكون متوازنة بالنسبة للجميع، ولا يجب حماية أحد، وأنا من أوّل الأشخاص الّذين قالوا إنّه يجب أخذ إجراءات بحقّ المخالف لو كان مقرّبًا منّي". كما رأى في موضوع "​الجامعة اللبنانية​"، أنّ "ما يحصل غير مقبول، ولا يحقّ للأساتذة الإضراب". وذكر أنّ "الحكومة قالت إنّ هناك وضعًا اقتصاديًّا لا يسمح لنا بالصرف أكثر، ولا شيء يصيب الأساتذة ضمن الموازنة لا من قريب ولا من بعيد، والتظاهر الّذي يقومون به معيب بحقّهم".