وزارة الاقتصاد:صدور 7 احكام قضائية بحق أصحاب مولدات مخالفة بقضاء المتن

أعلنت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ عن صدور 7 ​احكام قضائية​ جديدة وفق الأصول الموجزة تصل قيمتها الى 20 مليون ليرة لبنانية بحق أصحاب مولدات مخالفة في ​قضاء المتن​.

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