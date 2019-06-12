تقي الدين بحث مع سفير مصر آخر المستجدات على الساحتين الداخلية والإقليمية

زار رئيس حزب "الوفاق الوطني" ​بلال تقي الدين​ سفير مصر ​نزيه النجاري​ وتم البحث في آخر المستجدات على الساحتين الداخلية والإقليمية. ولفت تقي الدين إلى "اننا تطرقنا الى الأوضاع والتطورات في ​لبنان​ والمنطقة"، مشدداً على " ضرورة تحصين الوحدة الوطنية من خلال التلاقي والحوار والتفاهم في ما بين اللبنانيين"، مشيراً إلى أن "الاعتدال والوسطية هما من أهم العناصر لمواجهة والتصدي لظاهرة الارهابين والتكفريين التي تغرق المنطقة في الفتنة المذهبية".

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