انتخاب رئيسين جديدين لبلديتي فتري والبربارة بالاجماع

واصلت في مكتب قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري في السراي عملية انتخاب رئيسين جديدين لبلديتي فتري والبربارة، خلفا للرئيسين المستقيلين، تنفيذا للوعود التي قطعاها يوم تشكيل اللوائح، على أن تكون مدة الرئاسة مناصفة. وفاز بالاجماع مروان سعيد رئيسا لبلدية فتري خلفا لنزيه ضو، وجرجي مفرج برئاسة بلدية البربارة خلفا لرالف نادر.
وشددت القائمقام خوري بعد جلستي الانتخاب، على "أهمية التعاون والتضامن بين السلطتين التنفيذية والتقريرية لما فيه مصلحة انماء البلدة"، شاكرة "الرؤساء السابقين على ما أنجزوه خلال ولايتهم"، ومتمنية "النجاح للمنتخبين الجدد في المسيرة الانمائية".
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