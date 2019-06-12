أفادت مصادر مطلعة عبر النشرة بأن "جو اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري كان ايجابيا"، مشيرة إلى أن "الرئيس عون والحريري تحدثا في تفعيل عمل الحكومة بالمشاريع وغيرها، واتفقا على تكثيف جلسات الحكومة وعلى عقد جلستين لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل".
وشددت المصادر على ان "التوجه الأساسي هو نحو التهدئة"، لافتة إلى ان "عون والحريري يدركان دقة المرحلة ويعملان على هذا الأساس"، مؤكدة انه "لم يتم الحديث تفصيلا في ملف التعيينات إلا أن جو الارتياح سيساعد على انجازها"، مؤكدة أن "الرئيس عون يتدخل حيث يجب أن يتدخل والحريري مرتاح لتدخله ودوره".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للنشرة: الاتفاق بين عون والحريري على عقد جلستين للحكومة الاسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.