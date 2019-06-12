مصادر للنشرة: الاتفاق بين عون والحريري على عقد جلستين للحكومة الاسبوع المقبل

أفادت مصادر مطلعة عبر النشرة بأن "جو اللقاء بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ كان ايجابيا"، مشيرة إلى أن "الرئيس عون والحريري تحدثا في تفعيل عمل الحكومة بالمشاريع وغيرها، واتفقا على تكثيف جلسات الحكومة وعلى عقد جلستين ل​مجلس الوزراء​ الأسبوع المقبل".

وشددت المصادر على ان "التوجه الأساسي هو نحو التهدئة"، لافتة إلى ان "عون والحريري يدركان دقة المرحلة ويعملان على هذا الأساس"، مؤكدة انه "لم يتم الحديث تفصيلا في ملف ​التعيينات​ إلا أن جو الارتياح سيساعد على انجازها"، مؤكدة أن "الرئيس عون يتدخل حيث يجب أن يتدخل والحريري مرتاح لتدخله ودوره".