بهية الحريري: مستمرون في النقاش حول مشاريع صيدا ودورها وانطلاقتها 

عرضت رئيسة كتلة "المستقبل" النائبة ​بهية الحريري​، لراعي ​أبرشية صيدا ودير القمر​ للروم الكاثوليك ​المطران ايلي حداد​، "الأوضاع الراهنة في البلاد وقضايا تهم مدينة صيدا والأنشطة التي شهدتها صيدا القديمة خلال شهر رمضان المبارك وما رافقها من حركة رواد من كل المناطق وسبل استدامتها على مدار العام وجهوزية كافة المعالم التراثية بهذا الخصوص".

وبحثت الحريري، خلال زيارتها المطران حداد في مقر المطرانية في صيدا، موضوع استكمال ترميم ​كنيسة مار نقولا​ الأثرية للروم الكاثوليك في صيدا القديمة بحضور مستشار الحريري للشؤون الهندسية المهندس مازن صباغ".

من جهته، شدد المطران حداد على أن "اليوم بدأت صيدا تعيش اللون اللبناني الذي كان مرسومًا لها في تاريخها منذ آلاف السنين. ولا ننسى أن في صيدا متاحف وستصبح متحفًا كبيرًا . وأبشر الجميع أنها ستصبح مدينة سياحية من الدرجة الأولى والطراز الأول في لبنان".

وزارت النائبة الحريري مفتي صيدا وأقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​ في مكتبه ب​دار الافتاء​"، مشيرة إلى "أننا مستمرون في النقاش حول مشاريع المدينة ودورها وحول هذه الانطلاقة التي حصلت وكيفية المساهمة في عدم توقفها. طبعًا تشاورنا مع سماحته ومع السادة مطارنة صيدا هو تشاور طبيعي لأننا نحب ان نسمع آراءهم و" ينورونا" بأفكار ومبادرات هذه المدينة "، مشددة على "أننا سنعمل لكي تكون نموذجاً لكل لبنان بنمطها وتماسكها وقيمها وبمشاريعها والتشاور الدائم حول قضاياها ومشاكلها، مدينة منفتحة على التعددية والعيش المشترك، مدينة تحت مظلة ​الدولة اللبنانية​، كما تتوق دائما وتعتبر أن مظلتها الأساسية هي الدولة".

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من جهته، رأى المفتي سوسان أن "هذه المدينة لا شك نريد جميعًا أن تكون مدينة نموذجية ليس على مستوى لبنان فحسب بل على المستوى الوطني العربي كله"، كاشفًا أن "الأفكار كثيرة والنشاط والهمم كبيرة والعمل مع كل القطاعات وكل الفعاليات من اجل صيدا والإنسان".

وكانت الحريري قد استقبلت في ​مجدليون​ وفي اطار لقائها الدوري معهم، محافظ الجنوب منصور ضو وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في ​قوى الأمن الداخلي​ العميد غسان شمس الدين ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، حيث جرى التداول بأوضاع المدينة أمنياً وحياتياً وانمائياً .

كما التقت الحريري المدير الاقليمي لأمن الدولة في الجنوب العميد نواف الحسن الذي زار مجدليون يرافقه رئيس مكتب صيدا الرائد ايلي وهبي ورئيس مكتب الزهراني الرائد حمزة ترحيني مهنئين بعيد الفطر، حيث كان اللقاء مناسبة لعرض الأوضاع العامة والوضع الأمني .