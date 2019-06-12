كازينو لبنان يتعاون مع جامعة الروح القدس- الكسليك لحفظ أرشيف الكازينو

وقّع "​كازينو لبنان​" ممثلا برئيس مجلس إدارته ​رولان خوري​ مع جامعة الرّوح القدس- الكسليك، ممثلة برئيسها الأب البروفسور ​جورج حبيقة​ إتفاقيّة تعاون لتنظيم أرشيف "كازينو لبنان" وتفعيل سُبل الإستفادة منه من قبل الأجيال القادمة، للإبقاء على هذا الإرث العريق الذي يجسد حقبة ذهبية من ​تاريخ لبنان​ الحديث، بالتعاون مع مركز فينيكس للدراسات اللبنانية التابع للجامعة، في حضور ممثل وزير الثقافة محمد داوود الأستاذ علي الصمد، إضافة إلى أعضاء مجلسي الجامعة والكازينو وحشد من الفعاليّات النقابية والبلديّة والإعلامية.

خوري إستهلّ حفل التوقيع - الذي جرى في مطعم "لا مارتينغال" في حرم الكازينو، بكلمة ابدى فيها افتخاره " بهذا التعاون مع ​جامعة الروح القدس​ الكسليك لأرشفة محفوظات كازينو لبنان التي لم تعطَ الأهميّة التي تستحقها لسنوات طويلة" مشيرا الى ان "بما أن أرشيف الكازينو ليس فقط مُلكًا له بل ملكًا للبنان، وبما أن الذاكرة اللبنانية هي ملك للشعب اللبناني، خصوصًا وأن الكازينو شهد على أهم العروض العالمية، أعدنا قراءة أرشيفنا، لنخطو بإنطلاقة جديدة ورؤية مستقبليّة واعدة". و

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وكشف خوري عن إنشاء قاعة داخل الكازينو، مخصّصة لكل ​الطلاب​ والباحثين والمهتمين، تمكنهم من الإطلاع بسهولة على ما يلزمهم من معلومات وصور والقيام بأبحاث عن تاريخ الكازينو. الأب حبيقة من جهته، ألقى الأب حبيقة كلمة نوّه فيها بأهمية هذا "الحدث القمّة" الذي نشهده اليوم، معتبرًا أن "الأحداث اليوميّة التي نعيشها لا تُدَوّن، ما يعني أن تاريخ الإنسان الغنيّ والمتعرّج والعميق للغاية لا يبقى منه سوى قصاصات ورق تسجِّل بعض الأحداث. والزمن يأكل وينهش كل شيء وكل شيء ماضٍ نحو زوال". مشددا على أهمية "أن نعي أن الكتابة في حدّ ذاتها هي ذاكرة البشرية وأن الصورة تؤبد لحظة من حياتنا وتسحبها من فم الزمن"، مُثنيًا على هذا التعاون مع مرفق عريق في لبنان، الذي كان يُذكَر في الستينات كأهم موقع سياحي في العالم. وأشار إلى "أن الجامعة قد إستحصلت من الكازينو على مئة وعشرة آلاف مستند وأكثر من عشرة آلاف صورة، سيتم الحفاظ عليها إلكترونيًا وبنوعية عالية، لكي توضع في متناول الباحثين".

يذكر ان هذه الخطوة تتزامن مع إقتراب الإحتفال باليوبيل الماسيّ (60 عاماً) على تأسيس "كازينو لبنان" الأمر الذي يجسّد إدراك الإدارة الحاليّة لأهميّة هذه الخطوة وتجنيد الموارد اللازمة لإتمام هذا المشروع على أكمل وجه وفتح الآفاق لتنظيم نشاطات منبثقة عنه سيتم الإعلان عنها في حينه.