إخلاء سبيل الفنان ايمن زبيب بعد يومين من توقيفه

افادت معلومات صحافية بأن "القاضي رولان شرتوني أخلى سبيل الفنان ايمن زبيب بعد يومين من توقيفه".وكان زبيب قد أوقف قبل يومين في محلة الجميزة على خلفية إشكال وتضارب مع عناصر أمنية على أحد الحواجز.
وفي تصريح لموقع الفن أكد زبيب ان توقيفه تم بسبب عدم تسديده عددا من مخالفات السير.
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