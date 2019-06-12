نفى وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، "ما تمّ تناقله على وسائل التواصل الإجتماعي عن نيّته تأجيل الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة"، وأكّد أنّها "ستجرى في موعدها المحدد".
وكلّف المحامين والمستشارين القانونيّين في وزارة التربية "رفع دعوى قضائيّة ضدّ مطلقي الشائعات وملاحقتهم قضائيًّا".
ودعا المرشحين إلى "الدرس والإستعداد للإمتحانات الرسمية"، متمنيًا لهم جميعًا "النجاح والتوفيق".
كانت هذه تفاصيل خبر شهيب نفى الأخبار عن نيته تأجيل الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة: ستجرى بموعدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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