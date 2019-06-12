شهيب نفى الأخبار عن نيته تأجيل الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة: ستجرى بموعدها

نفى وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​، "ما تمّ تناقله على وسائل التواصل الإجتماعي عن نيّته تأجيل ​الإمتحانات الرسمية​ لشهادة الثانوية العامة"، وأكّد أنّها "ستجرى في موعدها المحدد".

وكلّف المحامين والمستشارين القانونيّين في ​وزارة التربية​ "رفع دعوى قضائيّة ضدّ مطلقي الشائعات وملاحقتهم قضائيًّا".

ودعا المرشحين إلى "الدرس والإستعداد للإمتحانات الرسمية"، متمنيًا لهم جميعًا "النجاح والتوفيق".