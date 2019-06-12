أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان "انطلاق الجلسة المسائية للجنة لمتابعة درس وإقرار مشروع موازنة 2019".
وكانت قد بدأت اللجنة جلستها الصباحية عند الحادية عشرة من قبل الظهر، بحضور وزيري المال والدفاع، الّتي خُصّصت لدراسة تعديل ضريبة الدخل".
وأوضح كنعان بعد انتهاء الجلسة "أنّها خُصّصت لدراسة المادة 22 المتعلّقة بضريبة الدخل، ولا أحد معها كما هي، وننتظر اقتراحات تعالج إشكاليّة المتقاعدين"، مؤكّدًا "أنّنا لا نسعى لتطيير إيرادات ونحن من يعرف كيفيّة تأمينها من مكامن الهدر، وفعلناها سابقًا في لجنة المال بوفر 1200 مليار ليرة لم تسر به الهيئة العامة، وستكون هناك اقتراحات عمليّة".
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق الجلسة المسائية للجنة المال لمتابعة درس وإقرار مشروع الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.