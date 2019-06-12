انطلاق الجلسة المسائية للجنة المال لمتابعة درس وإقرار مشروع الموازنة

أعلن رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ "انطلاق الجلسة المسائية للجنة لمتابعة درس وإقرار مشروع موازنة 2019".

وكانت قد بدأت اللجنة جلستها الصباحية عند الحادية عشرة من قبل الظهر، بحضور وزيري المال والدفاع، الّتي خُصّصت لدراسة تعديل ضريبة الدخل".

وأوضح كنعان بعد انتهاء الجلسة "أنّها خُصّصت لدراسة المادة 22 المتعلّقة بضريبة الدخل، ولا أحد معها كما هي، وننتظر اقتراحات تعالج إشكاليّة المتقاعدين"، مؤكّدًا "أنّنا لا نسعى لتطيير إيرادات ونحن من يعرف كيفيّة تأمينها من مكامن الهدر، وفعلناها سابقًا في لجنة المال بوفر 1200 مليار ليرة لم تسر به الهيئة العامة، وستكون هناك اقتراحات عمليّة".