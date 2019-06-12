شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية للحكومة بدراسة إنشاء مطار مدنى جديد فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، عن دائرة مركز سمالوط بالمنيا، إن لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب في حضور أمجد عارف؛ مستشار وزير الطيران، ناقشت اقتراحة بإنشاء مطار مدني جديد فى محافظة المنيا والتوصية بدراسة الأمر.

وأضاف أبوطالب، فى تصريحات صحفية لـ"المحررين البرلمانيين" اليوم الأربعاء، أنه تم التوصية خلال الاجتماع بدراسة الموضوع وطرحة لأحد المستثمرين.

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ولفت " أبو طالب إلي أن محافظة من المنيا ذات كثافة سكانية عالية، وبها سياحة دينية إسلامية ومسيحية وفرعونية وبها مسار العائلة المقدسة، فضلا عن انتشار الصناعة والزراعة، مشيراً إلى أن المنيا من المحافظات الأولي علي مستوى العالم فى الحجر الجيري والذي تتنافس به عالمياً.

وشدد عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا على أهمية الإسراع فى إنشاء هذا المطار، لجذب السياحة وخدمة شمال الصعيد .