شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب": مشاركة مصر بمؤتمر الغاز بباريس تقدير لمكانتها كمركز للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية مشاركة وزير البترول والثروة المعدنية كمتحدث رئيسي في المؤتمر الدولي عن دور الغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط الذي ينظمه مرصد الطاقة المتوسطة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مشاركة "الملا" في المؤتمر جاءت بناء على دعوة تلقاها من أمين عام مرصد الطاقة المتوسطي "OME" الذي ينعقد حاليًا بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال النائب فى بيان له أصدره اليوم، إن مشاركة مصر في هذا المؤتمر تأتي في إطار قصص النجاحات الكبيرة التى حققتها فى قطاع البترول والغاز بفضل الدعم الكبير وغير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى بقطاع البترول باعتباره واحدًا من أهم القطاعات الواعدة داخل مصر، وأيضا فى إطار اهتمام العالم والاتحاد الأوروبى بمكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة بالمنطقة، إضافة إلى تفعيل وتطوير التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال الطاقة ودعم الجهود الحالية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، معتبرًا مشاركة القاهرة فى هذا المؤتمر الدولى الكبير بمثابة تقدير دولى كبير لمصر والرئيس السيسى.

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وأكد أهمية وجود وزير البترول في جلسة مجلس الأعمال الفرنسي حول استراتيجية مصر في البترول والغاز والفرص الاستثمارية المتاحة وذلك أمام الشركات الفرنسية الحاضرة في الجلسة التي يزيد عددها عن 40 شركة من مجلس الأعمال الفرنسي ورابطة موردي البترول والغاز الفرنسية بجانب جلسة حول قطاع الغاز الطبيعي المصري، التي ينظمها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية الذي يعد واحدا من أكبر منظمات الفكر الفرنسية لاستعراض دور مصر الرائد في صناعة الغاز الطبيعي بالمنطقة واستراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.