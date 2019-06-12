شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لـ"خطة البرلمان" الأربعاء لوضع اللسمات الأخيرة على تقرير الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة القادمة يوم 22 يونيو تقرير لجنة الخطة والموازنة العامة للدولة وخطة الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2019/2020.

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأربعاء القادم لوضع اللمسات الأخيرة حول تقرير اللجنة بشأن الموازنة العامة على أن تسلم التقرير بعد ذلك للدكتور على عبد العال، مشيرًا إلى أن المجلس سيبدأ مناقشاته حول الموازنة يوم السبت ثم يصوت على مشروعات قوانين الموازنة والخطة والهيئات الاقتصادية يوم الأحد.

وأضاف أن التقرير سيتضمن ملاحظات اللجنة حول مدى استجابة الحكومة للتوصيات التى قدمتها اللجنة خلال دور الانعقاد السابق بشأن موازنة العام المالى 18/19، لافتا إلى أن الحكومة استجابت لـ80% من التوصيات، موضحًا أنه سيتضمن جزء عن الوزرارات التى لم تتعاون مع اللجنة وتقاعست عن تقديم بيانات لها وضرب مثلا بوزارة القوى العاملة التى لم تقدم للجنة 17 مسئول لديها تقاضوا 26 مليون.

وأشار إلى أن اللجنة وفرت 7 مليار جنيه زيادة عن الموازنة المقدمة للدولة بحيث يتم توزيعه على التعليم والتعليم العالى والصحة والصرف الصحى للقرى الأكثر فقرًا.