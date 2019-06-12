شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" توافق على إضافة قسم بحثى بالهندسة الطبية لمركز بحوث الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جانبه قالت النائبة شيرين فراج، إن الهدف من القسم الجديد لتقديم العديد من الخدمات ومنها دراسة ووضع أسس التصميم والتخطيط للمستشفيات ومتطلبات الأمان للاجهزة الطبية ومتطلبات الأجهزة الطبية من الأعمال الكهروميكانيكية، والمعاونة في وضع أكواد التصميم للمستشفيات والأجهزة الطبية والتدريب والهندسة الإكلينيكية، مشيرة إلى أن الإهتمام بمجال الأجهزة والهندسة الطبية فى مصر أصبح أمراً حتمياً ويظل دور الهندسة الطبية متراجعا لعدم وجود بنيان قوى يتولى قواعد العمل فى هذا المجال.

وأضافت فراج، أن اقتراحها يأتى اتساقاً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإهتمام بمنظومة الصحة والتي يضعها علي رأس أولويات العمل الوطنى، خاصة أن التصميم الطبى للمستشفيات والهندسة الطبية أحد ركائز بناء منظومة التكنولوجيا المستخدمة فيها تشهد تطوراً هائلاً ومستمراً.

من جانبه رحب خالد الذهبى، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بإقتراح النائبة البرلمانية واصفا أياه بـ"الجيد"، لاسيما وأن المركز يعمل علي معايير المستشفيات، مشيراً إلي أن العائق الوحيد الذي سيقف أمام تنفيذه يتعلق بالدرجات الوظيفية لمن سيتم توظيفة، لتعد النائبة بحل ذلك من جهاز التنظيم والإدارة.