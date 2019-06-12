شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يشيد بتكليفات رئيس الوزراء بتدوين الأسعار على المنتجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد شعبان شيمكو، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب بتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف توافر السلع بالأسواق والأسعار وضمان عدم ارتفاع الأسعار، والتأكد الدائم من توافر السلع المختلفة في الأسواق، خاصة الخضر والفاكهة وأسطوانات البوتاجاز.



وأبدى "شيمكو" فى بيان له اليوم، تأييده التام لتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى بالإعلان عن أسعار السلع للمنتجات المختلفة، ووضع ملصقات على كل سلعة تتضمن السعر وكافة المواصفات والبيانات الضرورية للمستهلك، مؤكداً وأن هذه مسألة هامة، ولابد أن تكون هناك حملات تفتيش على ذلك، من مباحث التموين والجهات الرقابية المختلفة، لضبط الأسواق وانه لن يتم السماح بأى تلاعب فى الأسواق.

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وطالب النائب محمد شعبان شيمكو، من جميع الأجهزة التنفيذية المختصة التنفيذ الدقيق لهذه التعليمات التكليفات الواضحة والحاسمة من رئيس مجلس الوزراء لمواجهة جشع بعض التجار وقيامهم برفع اسعار العديد من السلع دون اى مبرر، مناشدا جميع المواطنين الابلاغ عن أى مخالفات خاصة عدم تدوين الأسعار على السلع.