شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" توافق على إنشاء عدد من مكاتب البريد بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراحات برلمانية بشأن إنشاء عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأثير خلال المناقشات، إشكالية معاناه هيئة البريد من نقص العمالة لاسيما مع القرار الحكومى فى وقت سابق من وقف تعينات موظفين جدد بالجهاز الإدارى للدولة لحين انتهاء المشروع القومى للتحديث الوظيفي، حيث أشار مستشار رئيس هيئة البريد إلى أن وجود نقص في العماله بالهيئة لاسيما وأن هناك نحو 2000 موظف يخرجون علي المعاش سنوياً.

ونوه بهاء طوسون، إلي أن هناك مكتب بالمحلة الكبري تم تجهيزة بالكامل لكنه يظل مغلقاً بسبب عدم وجود عماله، الأمر الذى علق عليه أحد النواب بتأكيدة بأن الحكومة تتيح نظام التعاقدات المؤقتة.

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وبدوره أكد شعراوي عبد المنعم، ممثل وزارة التخطيط، أنه بالفعل تم إتاحة نظام التعاقدات المؤقتة والذي يعد بديلاً عن التعينات الحكومية، وذلك لمدة 20 شهر بشروط محددة، بالتالي يمكن مُخاطبة البريد للجهات المعنية لبحث إمكانية تطبيق ذلك القرار علي البريد من عدمه.

وشملت الموافقات على الاقتراحات البرلمانية، المُقدم من النائبة سهير الحادي بشأن إنشاء مكتب بريد دوينة، بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، والاقتراح المقدم من النائبة سحر عتمان بشأن بناء مكتب بريد قرية قشا بمشتول السوق بمحافظة الشرقية، فيما تم تأجيل الاقتراح المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية عزبة السكن وقرية طنبوها وقرية أورمان بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، لحين حضور النائب.