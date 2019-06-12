النقض: تأييد الإعدام للمتهمين بحرق ملهى العجوزة الليلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أيدت محكمة النقض الحكم بالإعدام على المتهمين الأربعة المتورطين في بقضية "حرق ملهى ليلى" بالعجوزة

والمتهمين الأربعة المتورطين في الحادث، وهم كلاً من محمد عبد الرحمن تركي، وشهرته "المجنون"، ومحمد جمال محمد أبو اليزيد، وشهرته "ميكي"، ومحمد عماد محمد على، وشهرته "حماصة"، وأخيراً محمود سعدى على أحمد.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ترجل 4 شباب من دراجتين بخاريتين، واقتربوا بخطوات ثابتة وسريعة نحو "ملهى ليلى" بمنطقة العجوزة، ألقوا زجاجتين مولوتوف على واجهته، وعادوا مسرعين إلى الدراجات البخارية، وانطلقوا لاذين بالفرار، وقبل أن يتوارى الملهى عن أعينهم أطلقوا عيار ناري من فرد خرطوش، وكان آخر أثر لهم في المكان، لم تمر سوى ثوان معدودات حتى اشتعلت النيران بمدخل الملهى بالكامل وحالت دون هروب العاملين به والنجاة بأنفسهم، تصاعدت أبخرة الدخان بالداخل، ومع ضعف التهوية بالمكان وانغلاقه التام، انتشر غاز أول أكسيد الكربون، الذى كان بمثابة "عزارائيل" الذى جاء ليحصد أراوح 17 عاملاً بالملهى، توفوا نتيجة استنشاقه فماتوا بإسفكسيا الخنق.