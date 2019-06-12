محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا لمتابعة منظومة تقنين الأراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اجتماعا، اليوم الأربعاء، لمتابعة منظومة "تقنين الأراضي".

حضر الاجتماع، الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، وهانم البيطار مدير عام الاستثمار والشئون الاقتصادية، وفاطمة ذكرى مدير عام المتابعة، وناصر النعيمى مدير عام الأملاك، ومحمد فوزى مدير المكتب الفني، ومحمد عبد العزيز وكيل مركز المعلومات وعضو المكتب الفني لمتابعة منظومة دورة التقنين.

ووجه محافظ القليوبية بزيادة عدد العاملين داخل لجنة البت في وضع تقنين الأراضي لسرعة الانتهاء من الأعمال.

وتابع "محافظ القليوبية" خلال الاجتماع آخر مستجدات الموقف الحالي وإجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، والتي وافق على فحصها.