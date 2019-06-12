تليفزيون: رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى يمثل أمام المحكمة العليا

قال تلفزيون النهار إن رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى مثل أمام المحكمة العليا يوم الأربعاء في إطار تحقيق بتهمة الكسب غير المشروع. في إطار تحقيق بتهمة الكسب غير المشروع. وأويحيى أحدث شخصية جزائرية تخضع للتحقيق باتهامات الفساد منذ بدء مظاهرات حاشدة قبل أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة شخصيات يصفها المحتجون بالفاسدة.

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