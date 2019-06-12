رئيس وزراء اليابان يرغب بمحادثات منصفة وودية مع المسئولين الإيرانيين

يبدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم، زيارة لإيران تستمر يومين. وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء ياباني لإيران منذ عام 1978.

وأعرب رئيس وزراء اليابان، عن رغبته في إجراء محادثات منصفة وودية مع المسئولين الإيرانيين بهدف إرساء الأمن والاستقرار في غرب آسيا.

وقال آبي، في تصريح أدلى به للصحفيين، قبيل مغادرته مطار هايندا متوجهاً الى طهران، إن

الهواجس تبقى قائمة بخصوص زيادة التوتر في الشرق الأوسط، ويبدي المجتمع الدولي الاهتمام من أجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى رغبة اليابان في الإدلاء بدلوها في هذا الشأن.

ومن المقرر أن يجري شينزو آبي، خلال هذه الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، تتناول تعزيز العلاقات بين البلدين

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والتعاون في مختلف المجالات.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، قد ذكر أن آبي سيلتقي خلال الزيارة مع قائد الثورة الاسلامية آية الله علي خامنئي، فضلا عن محادثاته الرسمية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأكد وزير خارجية اليابان تارو كونو، خلال اللقاء مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران اليوم، استعداد بلاده للقيام بأي خطوة لخفض التوتر في المنطقة.

ووصف كونو، زيارة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى إيران بالتاريخية، معتبرا إيران دولة مهمة في المنطقة.