مصرع وفقدان 63 شخصًا نتيجة الأمطار الغزيرة جنوب الصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، عن مصرع 49 شخصا ، وفقدان 14 آخرين ، نتيجة هطول الأمطار الغزير الذي ضرب جنوب البلاد أوائل شهر يونيو الجاري.

وبثت شبكة " إيه بي سي"

الإخبارية الأمريكية بيانا صادرا عن "لجنة التقليل من آثار الكوارث " أشار إلى أن أكثر من سبعة آلاف منزل قد انهارت ، فيما تمإجلاء نحو ثلاثمائة ألف شخص من منازلهم، وقدرت الخسائر الاقتصادية "المباشرة " بـ 4ر1 مليار دولار أمريكي.وأوضحت اللجنة - في بيانها - أن الفيضانات والانهيارات الأرضية والطينية الناجمة عن الأمطار أثرت على قرابة أربعة ونصف مليون شخص في ثمانية مقاطعات صينية.