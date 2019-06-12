مصرع وفقدان 63 شخصًا نتيجة الأمطار الغزيرة جنوب الصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، عن مصرع 49 شخصا ، وفقدان 14 آخرين ، نتيجة هطول الأمطار الغزير الذي ضرب جنوب البلاد أوائل شهر يونيو الجاري.
وبثت شبكة " إيه بي سي"
إجلاء نحو ثلاثمائة ألف شخص من منازلهم، وقدرت الخسائر الاقتصادية "المباشرة " بـ 4ر1 مليار دولار أمريكي.
وأوضحت اللجنة - في بيانها - أن الفيضانات والانهيارات الأرضية والطينية الناجمة عن الأمطار أثرت على قرابة أربعة ونصف مليون شخص في ثمانية مقاطعات صينية.
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