بغداد تكشف عن خطة للتعاون المشترك داخل الجامعة العربية وخارجها

بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم مع نظيره العماني يوسف بنعلوي في بغداد تطوير التعاون بين بلديهما وتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال الحكيم خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد مع نظيره العماني يوسف بنعلوي: عن قريب سنوقع مذكرات تفاهم بين العراق وسلطنة عمان في الجانب السياسي من أجل توطيد العلاقات الثنائية.
وأضاف أنه تم خلال مباحثاته مع بن علوي "طرح خطة للتعاون المشترك داخل
من جهته قال بن علوي إنه بحث مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية والعديد من القضايا التي تخدم مصلحة البلدين، مؤكدا سعي بلاده لتوطيد العلاقات مع العراق.
وأوضح الوزير العماني أن بغداد ومسقط سيطرحان القضايا التي نالت تفاهمات مشتركة خلال المباحثات الثنائية، داخل الجامعة العربية لمناقشتها.
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