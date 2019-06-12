إيران.. حريق في محطة نفط "نايين" على الخليج بسبب انفجار

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تمت السيطرة على حريق في محطة نفط نايين على الخليج بسبب انفجار. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" أن الحريق وقع في Advertisements حقل "فارس" داخل المنصة رقم 9، واندلعت النيران في الأقسام 6 و7 و8 منها. وأكدت السيطرة على الحريق حقل "فارس" داخل المنصة رقم 9، واندلعت النيران في الأقسام 6 و7 و8 منها. وأكدت السيطرة على الحريقوإيقاف استخراج الغاز فيها. وأوضحت الوكالة أن 14 عاملًا كانوا على متن المنصة نقلوا على الفور على متن مروحية إلى مدينة عسلوية جنوبي البلاد. وأكدت أن عمليات تبريد المنصة لا تزال مستمرة باستخدام سفن مكافحة الحرائق.

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